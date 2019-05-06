ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "فانى" فى الهند وبنجلادش إلى 49 شخصا

نيودلهى(أ ش أ)

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار (فانى) الذى ضرب الهند وبنجلادش إلى 49 شخصا على الأقل، فى حين تواصل سلطات البلدين تقييم حجم الخسائر الناجمة عن الإعصار، الذى تسبب فى تدمير أسقف المنازل، واقتلاع عشرات الأشجار وأعمدة الكهرباء وأبراج اتصالات الهواتف المحمولة.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن 34 قتيلا على الأقل سقطوا فى ولاية أوديشا فى شرق الهند، كما لقى 15 آخرون مصرعهم فى بنجلاديش المجاورة.

يشار إلى أن (فاني) أول إعصار يضرب سواحل الهند المطلة على خليج البنغال، خلال الصيف منذ 43 عاما، والثالث خلال السنوات الـ150 الماضية، بحسب رئيس وزراء أوديشا نافين باتنايك.