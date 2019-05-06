إحالة الطعن على حكم عودة رئيس الزمالك للظهور على الفضائيات لدائرة الموضوع

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة،إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 15 يونيو المقبل ، اختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73 ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الماضي، بمنعه مجددا لمدة شهرين.