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"أوقاف الدقهلية": دورة تدريبية لـ 2000 خطيب بالمكافأة استعدادًا لشهر رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 06:00 ص
"أوقاف الدقهلية": دورة تدريبية لـ 2000 خطيب بالمكافأة استعدادًا لشهر رمضان محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية لـ"اليوم السابع" أنه تم تنظيم دورة تدريبية لـ 2000 خطيب بالمكافأة، وذلك بمركز الثقافة الإسلامى بمنطقة الشيخ حسانين بالمنصورة، شاملة المواد الشرعية وهى خمس مواد "فقه الصيام والصلاة والحج ومفاهيم يجب أن تصحح بما فيها تجديد الخطاب الدينى والفهم المقاصدى للسنة النبوية"، بواقع محاضرتين فى اليوم، بإجمالى عشر محاضرات.

وأشار إلى زيادة إلى أنه من المؤكد هناك مفاهيم يجب أن تصحح لدى العامة وذلك مثل فهم السنة فهم سليم وتجديد الخطاب الدينى بما يتواءم مع روح العصر وعدم الغلو والتشدد والتطرف، مضيفا أنه يوجد لدينا 4000 إمام وخطيب معين رسمى بالوزارة وإجمالى عدد المساجد بالدقهلية يصل إلى 6000 مسجد

وأضاف زيادة قائلا أن وزارة الأوقاف خلال الشهر الفضيل قامت بإعداد شنط رمضان من سكر وأرز بإجمالى 12 طن سكر وأرز ليتم توزيعها على الفقراء بواقع "4 طن سكر و8 طن أرز" فى المناطق الأكثر فقرا والأشد احتياجا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وكذلك مجالس المدن، ويتم التوزيع عبر لجان من الأوقاف ومن خلال المساجد الجامعة فى جميع مراكز المحافظة.

كما أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه لابد من أن يلتزم المواطنين بالتوقيت المحلى لمدينة المنصورة وذلك أثناء أذان "المغرب" وأذان "الفجر"، مؤكداً إلى وجود فرق فى التوقيت بين القاهرة والمنصورة لأن الفجر يأذن قبل القاهرة بـ"5" دقائق والمغرب يؤذن بالمنصورة بعد القاهرة بـ "2" دقيقة، مضيفاً أنه سيقوم بجولات مستمرة خلال الشهر على المساجد لمتابعة الأوضاع.

 


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