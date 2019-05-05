مذكرات تكشف: الملكة إليزابيث اقترحت مازحة اغتيال زعيم عربى عام 1955

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية الضوء على جانب مختلف كليا من شخصية الملكة اليزابيث، وقالت إنها لطالما اتسمت بالكتمان فى العلن وعرفت ما تقوله وما لا تقوله طوال فترة حكمها الطويلة، ولكن يبدو أنها ليست كذلك فى لقاءاتها الخاصة، حيث اقترحت ذات مرة مازحة أنه يجب اغتيال رجل دولة عربى.

وفقًا لمذكرات إيفلين شَاكبرج ، مساعد وكيل وزارة الخارجية، وهو أحد الدبلوماسيين البارزين، قالت جلالة الملكة إنها "فوجئت بعدم العثور على أي وسيلة لوضع شيء ما" في قهوة عم الملك "الشرير"، فى إشارة إلى عم العاهل الأردنى الملك حسين، شريف ناصر بن جميل، حيث كانت تعتقد أنه خاضعا لتأثير عمه ومساعده.

وفى ملاحظة أخرى من شأنها إثارة الدهشة، قالت الملكة إنها "لا تعتقد أنها فكرة جيدة" أن يذهب العرب إلى المدارس الحكومية الإنجليزية.

ووجد البروفيسور روري كورماك، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نوتنجهام مذكرات شاكبرج، وسوف يعرض تفاصيلها فى فيلم وثائقى مساء اليوم .