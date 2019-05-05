الرئيسية أخبار عاجلة لا تنسى استقبال الشهر الكريم.. نص دعاء نية صيام شهر رمضان الأحد، 05 مايو 2019 11:27 م شهر رمضان - أرشيفية كتب سامي وهيب - محمود راغب إضافة تعليق لا تنسوا نية الصيام، من الان ، ودعاء دخول شهر رمضان الكريم ، " اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا " إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "مرحب شهر الصوم".. شاهد الفرق الأوربية الكبرى تهنئ جماهيرها بحلول شهر رمضان صور.. صلاة التراويح فى أول أيام شهر رمضان بمسجد سيدى زوين بالمنوفية تعرف على موعد آذان الفجر بأول أيام شهر رمضان المبارك صيام رمضان دعاء صيام رمضان شهر رمضان دعاء رمضان الصيام فضل الصيام عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين %10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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