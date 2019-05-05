لا تنسى استقبال الشهر الكريم.. نص دعاء نية صيام شهر رمضان

لا تنسوا نية الصيام، من الان ، ودعاء دخول شهر رمضان الكريم ، " اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا "