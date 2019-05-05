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الأحد، 05 مايو 2019 11:09 ص
خالد صلاح
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صور .. 1600 ميجا ينتجها مشروع بنبان فى أسوان بـ2 مليار دولار

الأحد، 05 مايو 2019 11:05 ص
صور .. 1600 ميجا ينتجها مشروع بنبان فى أسوان بـ2 مليار دولار محطة طاقة شمسية
اسوان عبد الحليم سالم - عبد الله صلاح
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يتفقد بعد قليل ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي محطة الطاقة الشمسية بمدينة بنبان بمحافظة أسوان، ومشروع تكافل وكرامة وعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة

ويعد مشروع بنبان أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وقام بتمويله البنك بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

 

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