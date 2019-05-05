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صور.. هبوط أرضى بطريق الفيوم الصحراوى بسبب تهالك المحابس

الأحد، 05 مايو 2019 09:57 ص
صور.. هبوط أرضى بطريق الفيوم الصحراوى بسبب تهالك المحابس هبوط أرضى بالجيزة
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن حدوث هبوط أرضى بطريق الفيوم الصحراوى، فى التاسعة مساء أمس، على الفور تم التوجه للموقع، نتيجة حدوث تسريب مياه من محبس قطر 1000 مم على الخط القادم من أكتوبر الجديدة.

وأكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم التعامل فورا وتم سحب المياه وإصلاح المحبس وفتح المياه فى تمام الساعة الخامسة صباح اليوم، وعودتها للمناطق المتأثرة بفيصل والهرم.

وأوضح، بدوى، أنه نظرا لحدوث تهالك لغرفة المحابس، الأمر الذى يستلزم إعادة إنشاؤها، تم التنسيق مع محافظة الجيزة  وهيئة الطرق والكباري والادارة العامة للمرور على تحويل الطريق لمدة أسبوع لسرعة إنشاء وصب غرفة جديدة وتم البدء في أعمال التحويلات والغرفة.

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