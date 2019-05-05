رئيس الثروة المعدنية: اتفاقية استغلال الفوسفات تدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع

كتبت - مروة الغول

قال الجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية، هى المصدر الرئيسى للحصول على خام الفوسفات الذى يقوم عليه مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة الوادى الجديد وتدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع .

وأضاف رئيس هيئة الثروة المعدنية، خلال توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر اتفاقة ترخيص الاستغلال لخام الفوسفات، على مساحة 220 كيلو متر مربع ، أن خام الفوسفات سلعة أساسية واستراتيجية في قطاع التعدين، واحتياجات مصر من خامات الفوسفات محدودة بالنسبة للاحتياطي المتوافر، والذي بدوره أدى إلى التوجه لتصدير خام الفوسفات للخارج، خاصة مع توفر احتياطي ضخم منه في العديد من المناطق سواء في وادى النيل أو فى هضبة أبوطرطور أو البحر الأحمر.

ووقع الاتفاقية، اليوم عن هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى أسامة فاروق رئيس الهيئة وعن شركة فوسفات مصر المحاسب خالد الغزالى رئيس الشركة بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين.