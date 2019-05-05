بدء التصويت فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى مقدونيا الشمالية

سكوبى(أ ش أ)

فتحت مراكز الاقتراع فى جمهورية مقدونيا الشمالية اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، التى يتنافس فيها مرشح الحزب الديمقراطى الاشتراكى الحاكم ستيفو بينداروفسكى والمرشحة اليمينية المحافظة جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا التى تحظى بدعم الحزب الديمقراطى للوحدة الوطنية المقدونية.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية أن أكثر من 3400 مركز اقتراع فتح أبوابه أمام الناخبين فى الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلى للبلاد)، مشيرة إلى أن حوالى 8ر1 مليون ناخب لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات.

وكانت اليونان ومقدونيا قد توصلتا - العام الماضى - إلى اتفاق بشأن اسم الدولة اليوغوسلافية السابقة، بحيث يصبح مقدونيا الشمالية، وهو ما أنهى 27 عاما من النزاع بين الدولتين، والذى وقف فى طريق انضمام مقدونيا الشمالية إلى حلف شمال الأطلسى (ناتو).

وقضى اتفاق (بريسبا) بتغيير اسم جمهورية مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لدرء الخلط المثير للجدل بين الاسم السابق لهذه الدولة واسم إقليم مقدونيا اليونانى، ويعول على الاتفاق بفتح المجال أمام جمهورية مقدونيا الشمالية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى بعد أن كانت اليونان تصوت دائما ضد هذه الخطوة.

وتعد هذه الانتخابات هى الأولى من نوعها منذ تغيير اسم البلاد والسادسة منذ استقلالها عن الاتحاد اليوغسلافى السابق.

يشار إلى أن منصب الرئيس فى مقدونيا يعد شرفيا إلى حد كبير ولكن الرئيس يعمل قائدا أعلى للقوات المسلحة ويوقع أيضا على القوانين التى يقرها البرلمان.