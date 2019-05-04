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وزير الخارجية الأمريكى لـ "شعب فنزويلا": واشنطن تدعم سعيكم إلى التغيير

السبت، 04 مايو 2019 11:00 م
وزير الخارجية الأمريكى لـ "شعب فنزويلا": واشنطن تدعم سعيكم إلى التغيير مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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أكد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو دعم بلاده لـ "الشعب الفنزويلى" فى سعيه إلى التغييرات فى البلاد.

ونقلت قناة "الحرة الأمريكية الليلة عن بومبيو قوله، في خطاب متلفز موجه إلى الفنزويليين: "رسالتي إلى الشعب الفنزويلي فحواها أن الولايات المتحدة تدعمكم في تطلعكم إلى الحرية والديمقراطية. إن شجاعتكم وأصواتكم ستخرج بفنزويلا إلى طريق يؤدي إلى الحرية والازدهار وسنتعاون معكم في كل خطوة ستخطونها في هذا الطريق".

يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، العسكريين إلى الاستعداد لصد هجوم أمريكي محتمل.

وقال مادورو مخاطبا العسكريين إن "لدى الولايات المتحدة أموالا كثيرة كي تحاول إضعاف قواتنا المسلحة"، مضيفا أن واشنطن تخوض "حربا غير تقليدية" ضد فنزويلا.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة وسط محاولات المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية، للإطاحة بحكم الرئيس مادورو.

 


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