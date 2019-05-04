وزير التعليم: نغير المسار من أجل تعليم أفضل ونقدر تخوفات أولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب أولى ثانوى يستحقون منا كل مساعدة، وكذلك كل طلاب مصر فى كافة السنوات، ونعمل ليل نهار لخدمتهم بكل ما أوتينا، وأتمنى أن يعلم أولياء الأمور أننا نقدر كل التخوفات المنطقية، ولكن نحن نغير المسار من أجل تعليم أفضل للأبناء وكان أسهل بكثير أن لا نقدم شيئاً ونعكف على النظام الجديد فقط.

وتابع شوقى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": لكن المسئولية تقتضى أن نقدم فرصة للتعلم لأبنائنا بدلاً من نجاح زائف كان يحدث سابقاً وكلنا يعلم ذلك، مشددً على أن الهجوم الممنهج يحرم الآخرين من فرص التعلم وهذا ليس عادلاً والغريب أن البعض يهاجم بدون دراية بالهدف أو علم بأساليب التعليم أو التقييم.

وأكد شوقى، أن هذه السنة ما هى إلا "سنة نقل عادية جداً" وسيتخطاها معظم الطلاب بيسر وليست القضية فى تابلت أو شبكة أو تقنيات وإنما فى التركيز على فكر تحليلى جديد نتمنى أن يساعدنا الآباء والأمهات على تحقيقه لمصلحة أبنائهم.

وقال وزير التربية والتعليم:"يا ريت نترك للطلاب فرصة يراجعون النماذج الاسترشادية ولا نتحدث عن أى قضايا أخرى وسوف يحصل كل طالب على الامتحان مهما كانت التقنيات، ولكن الأهم هو التحول إلى فكر جديد ونحن نثق فى قدرة أبنائنا على إتمام هذا التحول بنجاح".