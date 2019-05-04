هبوط أرضى بطريق القاهرة الفيوم قرب مدخل البوابة الأولى لحدائق الأهرام

كتب عبد الرحمن سيد

شهد طريق الفيوم الصحراوى، وجود هبوط أرضى بطريق الفيوم الصحراوى، بالقرب من مدخل البوابة الأولى، بمدينة حدائق الأهرام.

وتنصح الإدارة العامة للمرور، المواطنين الابتعاد عن طريق الفيوم، والتوجه لطريق الواحات، لحين الانتهاء من عملية الإصلاحات.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغ، منذ قليل من الخدمات المعينة بطرق الفيوم الصحراوى، يفيد ظهور هبوط أرضى، أدى لكثافات مرورية، وتم إبلاغ محافظة الجيزة، للقيام بأعمال إصلاحات الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السير.