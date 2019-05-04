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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 04 مايو 2019 02:55 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة  قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح في حين غادر  67 سيارة نقل محملة بـ 3522 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175264 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33213 طنا .
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13400 طن يوريا و 6236 طن فوسفات و 3400 طن أسمنت.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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