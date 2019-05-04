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محافظ كفر الشيخ يخصص مساحات متعددة لإقامة مشروعات خدمية

السبت، 04 مايو 2019 08:47 م
محافظ كفر الشيخ يخصص مساحات متعددة لإقامة مشروعات خدمية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عددا من القرارات لتخصيص مساحات متعددة لإقامة مشروعات خدمية بعدد من قرى ومدن المحافظة، منها مساحة 8 قراريط الواقعة بناحية عزبة السبارتة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة، بمركز بيلا، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، ومساحة 550 م2 داخل الحيز العمرانى، بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ، لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، وتم تخصيص 225 م2 لإقامة مقر لبنك ناصر عليها، على أن يقوم البنك بالبناء على نفقته الخاصة، وتخصيص باقى القطعة - 325 م2 - لصالح الوحدة المحلية بقرية الخادمية لاستغلالها فى مشروعات ذات نفع عام. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة مساء اليوم السبت.


كما خصص المحافظ 12 قيراطاً و12 سهماً، الواقعة بحوض روك الساحل، نمرة 14، قرية السبايعة، زمام ناحية البنائين، التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى بمركز بلطيم لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وتخصيص 387 م2 لإقامة وحدة محلية، و220 م2 لإقامة سجل مدنى ومكتب بريد، و263 م2 لإقامة مبنى للشئون الاجتماعية، ومكتب تموين بقرية أبو مصطفى بالرياض.


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