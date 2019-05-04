video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الجيزة تكشف تفاصيل سرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

السبت، 04 مايو 2019 03:08 م
مباحث الجيزة تكشف تفاصيل سرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد سيارة نقل أموال - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل سرقة 12 مليون و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، حيث توصل رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، إلى أن طاقم السيارة توجه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى الخاصة باحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، وفور هبوط مسئولى السيارة لإيداع جزء من النقود، استغل سائق السيارة الفرصة، واستولى على النقود وفر هاربا.

وحدد رجال المباحث هوية السائق المتهم، وتبين أنه يدعى " س.إ.م"، وجارى تكثيف التحريات للقبض على المتهم، حيث شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لتحديد مكان هروب المتهم وسرعة القبض عليه.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض سيارة نقل أموال للسرقة على يد أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن طاقم السيارة المسئول عن تأمينها توجه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى، إلا السائق استولى على مبلغ 12 مليون و490 ألف جنيه من السيارة وفر هاربا، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

وانتقل العميد محمود والى مدير إدارة الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد حسن خبير المعمل الجنائى إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وجمع الأدلة تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة لنقل الأموال بالجيزة

سرقة سيارة

سيارة نقل اموال

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة