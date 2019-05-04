مباحث الجيزة تكشف تفاصيل سرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل سرقة 12 مليون و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، حيث توصل رجال المباحث بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، إلى أن طاقم السيارة توجه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى الخاصة باحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، وفور هبوط مسئولى السيارة لإيداع جزء من النقود، استغل سائق السيارة الفرصة، واستولى على النقود وفر هاربا.

وحدد رجال المباحث هوية السائق المتهم، وتبين أنه يدعى " س.إ.م"، وجارى تكثيف التحريات للقبض على المتهم، حيث شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لتحديد مكان هروب المتهم وسرعة القبض عليه.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض سيارة نقل أموال للسرقة على يد أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن طاقم السيارة المسئول عن تأمينها توجه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى، إلا السائق استولى على مبلغ 12 مليون و490 ألف جنيه من السيارة وفر هاربا، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

وانتقل العميد محمود والى مدير إدارة الأدلة الجنائية بالجيزة، ومحمد حسن خبير المعمل الجنائى إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وجمع الأدلة تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة.