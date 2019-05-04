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غرفة الجيزة التجارية تجتمع غدًا لبحث توقيع وثيقة تأمين على أعضائها

السبت، 04 مايو 2019 06:32 م
غرفة الجيزة التجارية تجتمع غدًا لبحث توقيع وثيقة تأمين على أعضائها عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية
كتب – إسلام سعيد
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كشف عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة، عن عقد اجتماع لمجلس الغرفة، غدًا الأحد، وذلك لبحث توقيع وثيقة تأمين على كافة التجار المنتسبين للغرفة، مشيرًا إلى مشاركة إحدى شركات التأمين فى الاجتماع.

وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هناك قرابة 52 ألف 626 تاجر من منتسبى غرفة الجيزة، لذلك ستكون و ثيقة التأمين على ممتلكات وحياة التجار من منتسبيها هى الأكبر بعد غرفة القاهرة التجارية.

يشار إلى أنه من المقرر انتخاب 8 أعضاء لمجلس إدارة غرفة الجيزة 15 يونيو المقبل، حيث تجرى الانتخابات فى 6 لجان منها 3 لجان بمقر الغرفه بالإضافة إلى لجنة واحدة فى مقر الغرفة الفرعية فى مدينة 6 الكتوبر ولجنتين فى مقر الغرفة بالبدرشين.


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