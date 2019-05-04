عبد الرحيم على يطالب الحكومة بالاستفادة من أبحاث جامعة القاهرة لاستغلال المياه الجوفية بالصحراء الغربية

طالب الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إعطاء أكبر اهتمام وأولوية قصوى لجميع الدراسات الجيوفيزيقية والجيولوجية التى انتهت منها جامعة القاهرة بواحتي سيوة والجارة بالصحراء الغربية بهدف استخدام المياه الجوفية للتنمية المستقبلية بالواحتين.

وأشاد " على " فى بيان له أصدره اليوم بما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بأن الفريق البحثي للجامعة أجرى عدة مسوح على واحتي سيوة والجارة، من بينها مسح جيوفيزيقي بمنطقة واحة الجارة بالصحراء الغربية بهدف تقييم الخزان الجوفي للمياه بالمنطقة واقتراح الاستخدام الأمثل لها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بها، كما أجري الفريق مسحاً كهربياً لواحة سيوة للوقوف على وضع الخزان الجوفي للمياه بالمنطقة وبحث المشاكل المائية التي يتعرض لها سكان الواحة وكذلك أجرى الفريق البحثي لجامعة القاهرة، مسحاً مغناطيسياً بطول الـ70 كيلو متر طولي ممتد من غرب إلى شرق واحة سيوة وعلى الطرق الممتدة من سيوة إلى الجارة للوقوف على التراكيب الجيولوجية المؤثرة على المنطقة.

وقال الدكتور عبد الرحيم على إن رئيس جامعة القاهرة أكد أن الفريق البحثي صمم العديد من الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيقية والقطاعات الكهربائية والمغناطيسية التي توضح الوضع الجيولوجي والمائي للخزان الجوفي بالواحتين، وأجري زيارة لقرية أم الصغير بواحة الجارة بالصحراء الغربية واطلع على المشاكل المجتمعية الخاصة بالزراعة والمياه بالواحة وتم وضع الحلول لها في ضوء البيانات الجيوفيزيقية التي تم قياسها والمسح الجيولوجي السطحي للواحة وأن الفريق صمم خريطة للاستخدام الأمثل للأراضي بالمنطقة، وبخاصة المنطقة الواقعة ضمن نطاق المليون ونصف فدان لتقديمها لمتخذي القرار للتخطيط المستقبلي الأمثل للمنطقة وأن المشروع البحثي في واحتي سيوة والجارة بالصحراء الغربية، أحد أهم المشروعات البحثية التي تقوم عليها جامعة القاهرة لخدمة الأهداف القومية، تحقيقاً لمبدأ التحول لجامعة الجيل الثالث التي يقوم البحث العلمي بها على خدمة الأهداف القومية وقال " على " ان الدكتور محمد عثمان الخشت أكد دعم الجامعة للأبحاث التطبيقية وتوفير التمويل اللازم لكل مشروع بحثي يستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة مطالبا من الحكومة الإسراع فى الاستفادة من هذه الأبحاث المهمة لتنمية هذه المنطقة الواعدة خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمياه الجوفية باعتبارها واحداً من اهم المشروعات القومية الكبرى فى ظل ندرة مصادر المياه.

يشار إلى أن المشروع البحثي للجامعة بواحتي سيوة والجارة بالصحراء الغربية بهدف الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، جاء ضمن حزمة من المشروعات البحثية ذات الصلة التوجه القومي والتي وجه بها الدكتور محمد عثمان الخشت بداية من أغسطس 2017.

وترأس المشروع البحثي لواحتي سيوة والجارة بالصحراء الغربية، الدكتور محمد مصطفى غباشي رئيس مجلس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بالجامعة، وبمشاركه كل من الدكتور خالد سليمان سليمان، والدكتور محمد حسن خليل الأستاذان بكلية العلوم، والدكتور أحمد عبد الحليم مدرس الجيولوجيا، ومجموعة من المدرسين المساعدين بالكلية.