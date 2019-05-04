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السبت، 04 مايو 2019 12:28 م
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طائرة بوينج 737 تنزلق إلى نهر بفلوريدا

السبت، 04 مايو 2019 12:00 م
طائرة بوينج 737 تنزلق إلى نهر بفلوريدا طائرة بوينج
أ ش أ
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قال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينج 737 تحمل 136 شخصا انزلقت إلى نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل بعد هبوطها أمس الجمعة (3 مايو ). ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقالت القاعدة إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج في نحو الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة أحياء وتم حصرهم.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن الطائرة لم تغرق.

وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي إير انترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.

وميامي أير انترناشيونال شركة طيران للرحلات المستأجرة وتملك أسطولا من طائرات بوينج 737-800.

 


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خليج جوانتانامو

بوينج




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