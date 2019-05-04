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السبت، 04 مايو 2019 02:04 م
خالد صلاح
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صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد خدمات التأمين بمدينة شبين الكوم

السبت، 04 مايو 2019 01:21 م
صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد خدمات التأمين بمدينة شبين الكوم خلال الزيارة
كتب فريق المحافظات
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أجرى اليوم اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية والاقتصادية بمدينة شبين الكوم شملت كنيسة المطرانية ومركز وقسم وإدارة الترحيلات ومحكمة شبين الكوم وخدمات تأمين المدينة، ومنفذ أمان بمدينة شبين الكوم، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات، للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.
 
والتقى مدير أمن المنوفية، الضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم، وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة، ومراعاة الأمن الشخصى، وتنفيذ الحرم الأمن ونقاط الفرز، وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام .
 
كما طالبهم بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن. 
 
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