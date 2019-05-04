صور.. "عربية بطاطس" مشروع 7 طلاب من مصروفهم فى دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

"الشغل مش عيب، المهم الواحد يحقق هدفه".. بهذه العبارة يمكن اختصار تجربة عدد من الشباب الجامعى بمدينة دمنهور فى البحيرة حاولوا أن يحققوا أحلامهم بطريقتهم الخاصة ولم يتعلقوا بهوى الوظيفة الميرى، وأقاموا عربة لبيع ساندوتشات البطاطس بأنواعها المختلفة من مصروفهم الخاص، باسم "عربية بطاطس"، ليجذبوا الشباب بمنطقة النادى الاجتماعى ليكونوا حديث المدينة.

وقال حسن الحناوى، طالب بكلية الحقوق وصاحب فكرة مشروع "عربية بطاطس"، إن الفكرة بدأت تختمر فى عقلى مع حب أصدقائنا الشديد لساندوتشات البطاطس وصرف أغلب مصروفهم عليها، فقررت أن يكون لنا مشروعنا الخاص لتوفير وجبات البطاطس وفى نفس الوقت تحقيق الأرباح المجزية.

وأضاف "الحناوى"، صنعنا مع عدد من أصدقائنا عربة لبيع المأكولات السريعة بشكل جذاب ومختلف باسم "عربية بطاطس" وأطلقنا صفحة خاصة على "فيس بوك"، لتسويق المشروع لنجد دعما كبيرا من مئات الأصدقاء المؤمنين بالأفكار الجديدة.

وأوضح "الحناوى"، أنه لم يتجه للحصول على قرض من الدولة وذلك لعدم احتياجه له فى الوقت الحالى وأنه حال تطوير المشروع سيتجه إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة فى دعمه ليكون ماركة مسجلة.

وأشار "الحناوى"، إلى أنه تم تقسيم العمل بين الشركاء وهم محمد أبو السعد ومحمد منير وأحمد القهوجى ومهند أبو السعد وعبد الرحمن نصر وأحمد المغربى، بحيث يكون هناك بعضنا على عربة البطاطس وعدد آخر يكون للتسويق والدعاية.

فيما أكد محمد خالد أبو السعد، طالب بكلية التجارة، أن نجاح تلك التجربة شجع أصدقاءنا على تطوير هذا المشروع ليكون انطلاقة حقيقية لحياتهم العملية بعيدا عن أشباح البطالة واللهاث وراء الوظائف الحكومية التى عادة لا تأتى، مضيفا أن هدف المشروع الأساسى هو توصيل رسالة للشباب للاعتماد على أنفسهم وطرح أفكار غير تقليدية من أجل تحقيق طموحاتهم.

وعن تخصصهم فى البطاطس فقط أكد "أبو السعد"، أن المشروع قائم على تقديم وجبة واحدة بشكل مختلف وهنا ينطلق الإبداع لتحقيق التميز.

وقال محمد منير طالب بكلية الصيدلة، إن هدف المشروع ليس له علاقة بالربح بقدر تحقيق الذات والاعتماد على النفس، مضيفا: مع أن دراستى مختلفة تماما عن مجال البيزنس ولكن مجرد إطلاق فكرة وتحقيقها على أرض الواقع هو قمة النجاح.

و أكد أحمد القهوجى طالب بكلية الهندسة، أن تطوير هذا المشروع ليصبح علامة تجارية تضم سلسلة تجارية هى إحدى أمنياته، مطالبا الشباب خاصة الخريجين بالبحث عما يحبونه والعمل فى دائرته وعدم الاستسلام للمشاكل التى تواجهم فى الحياة.

وقال عبد الرحمن نصر طالب بكلية الهندسة، إن أغلب المطاعم العالمية الشهيرة بدأت بفكرة بسيطة لتتحول إلى أسطورة، مشيرا إلى أن عددا من الشباب تفاعلوا مع تجربتنا ويطالبون بالانضمام إلينا وتأسيس شركة للمأكولات السريعة تحت نفس الاسم "عربية بطاطس".