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صور.. بدء فحص 15 ألف طالب بمدارس الوادى الجديد للكشف عن فيروس سى

السبت، 04 مايو 2019 02:43 م
صور.. بدء فحص 15 ألف طالب بمدارس الوادى الجديد للكشف عن فيروس سى فحص الطلاب
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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بدأت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، فى تنفيذ حملة فحص طلبة المدارس ضد فيروس سى على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل الوزارة بالوادى الجديد، أنه تم البدء فى تنفيذ حملة المسح الشامل لفيروس "سي" بين طلاب المدارس الإعدادية، وتشمل التعليم العام والتعليم الأزهري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم من خلال فرق مدربة من العاملين بمبادرة 100 مليون صحة فى جميع المدارس على مستوى الريف والحضر بالمحافظة.

وأضافت مشرف، أن أعداد الطلبة المستهدفين من عملية المسح أكثر من 15 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة للقضاء على الأمراض الفيروسية وعلاجها مبكرا.

 

من ناحيه أخرى، أعلن اللواء عمرإدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنة تم الإنتهاء من إستعدادات المدينة لإستقبال شهر رمضان، وتم تنفيذ حملة نظافة موسعة بمناطق مختلفة بالمدينة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، والذى شدد على ضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن.

 
وأشار رئيس مدينة القنطرة شرق إلى أنة  تم رفع الساتر الترابي الموجود بشارع الجيش، وذلك لتوسعة الشارع ونظافته، وتسوية الأماكن المنخفضة علي جانبي الطريق.
 
كما قامت الحملة بإزالة تجمعات القمامة المخلفات من جميع إنحاء المدينة القديمة والوسطي والجديدة، حيث تواجد أكثر من فريق عمل تم تقسيمهم علي هذة الأماكن، مستخدمين جميع إمكانيات الحملة من معدات ولوادرسيارات للقضاء علي أي تجمعات قمامة، كما تم التركيزعلي المناطق المحيطة بالمساجد، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإنتهاء من جميع كسورات خطوط مياه الشرب، قبل شهررمضان، وقام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بعمل صيانة لـ 13 كشاف بشارع العريش، وإضاءة جميع الأعمدة بالشوارع ، وداخل العزب وحول المساجد.
 
2- حملة نظافة بالقنطرة شرق
 حملة نظافة بالقنطرة شرق

3- حملة نظافة بالقنطرة شرق
حملة نظافة بالقنطرة شرق

4- حملة نظافة بالقنطرة شرق
حملة نظافة بالقنطرة شرق

5- حملة نظافة بالقنطرة شرق
 حملة نظافة بالقنطرة شرق
 

 

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أعلن اللواء عمرإدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنة تم الإنتهاء من إستعدادات المدينة لإستقبال شهر رمضان، وتم تنفيذ حملة نظافة موسعة بمناطق مختلفة بالمدينة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، والذى شدد على ضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن.
 
وأشاررئيس مدينة القنطرة شرق إلى أنة  تم رفع الساتر الترابي الموجود بشارع الجيش، وذلك لتوسعة الشارع ونظافته، وتسوية الأماكن المنخفضة علي جانبي الطريق
 
كما قامت الحملة بإزالة تجمعات القمامة المخلفات من جميع إنحاء المدينة القديمة والوسطي والجديدة، حيث تواجد أكثر من فريق عمل تم تقسيمهم علي هذة الأماكن، مستخدمين جميع إمكانيات الحملة من معدات ولوادرسيارات للقضاء علي أي تجمعات قمامة، كما تم التركيزعلي المناطق المحيطة بالمساجد، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإنتهاء من جميع كسورات خطوط مياه الشرب، قبل شهررمضان، وقام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بعمل صيانة لـ 13 كشاف بشارع العريش، وإضاءة جميع الأعمدة بالشوارع ، وداخل العزب وحول المساجد
2- حملة نظافة بالقنطرة شرق
 حملة نظافة بالقنطرة شرق

3- حملة نظافة بالقنطرة شرق
حملة نظافة بالقنطرة شرق

4- حملة نظافة بالقنطرة شرق
حملة نظافة بالقنطرة شرق

5- حملة نظافة بالقنطرة شرق
 حملة نظافة بالقنطرة شرق
 

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