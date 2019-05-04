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شاهد.. "مباشر قطر" تكشف عن المستفيدين من استمرار إرهاب جماعة الإخوان

السبت، 04 مايو 2019 02:18 ص
شاهد.. "مباشر قطر" تكشف عن المستفيدين من استمرار إرهاب جماعة الإخوان تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه رغم تأخر القرار الأمريكى بشأن اعتبار جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية شأنها شأن الحرس الثورى حزب الله اللبنانى، ظهرت تساؤلات منها من المستفيد من وجود جماعة الإخوان كخنجر فى خاصرة العالم وليس منطقة الشرق الأوسط.
 
 
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "تلك التساؤلات كشفتها الخلافات القائمة وحالة الجدل والبلبلة التى صاحبت إعلان البيت الأبيض اعتزامه اتخاذ هذا القرار، ليًظهر عن وجود لوبى إخوانى داخل أروقة صُنع القرار فى واشنطن".
 
 
وأكد التقرير أن لوبى جماعة الإخوان الإرهابية بدأ فى التحرك فور الإعلان الأمريكى، حيث دفع بخلاياه النائمة فى البنتاجون ووزارة الخارجية لتقديم الاعتراضات على نية الرئيس الأميركى دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
 

 


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