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سقوط 3 متهمين باختطاف ابن رجل أعمال ومساومته لدفع فدية 500 ألف جنيه بمدينة نصر

السبت، 04 مايو 2019 05:46 م
سقوط 3 متهمين باختطاف ابن رجل أعمال ومساومته لدفع فدية 500 ألف جنيه بمدينة نصر حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى تحرير ابن رجل أعمال اختطفه مقاول، و2 آخرين لمساومة والده على دفع نصف مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه، وتم ضبط المتهمين بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 

وتلقى قسم أول مدينة نصر، بلاغا من رجل أعمال يقيد بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول من هاتف ابنه 27 سنة ويعمل مستشارًا ماليًا بشركة الخاصة به، وأبلغه خلاله المتصل باختطاف ابنه وساومه على دفع مبلغ 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

 

ونجحت تحريات مباحث القاهرة، بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة فى تحديد مكان تواجد هاتف المجنى عليه داخل شقة، بعقار بشارع الصاعقة بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

 

وتمكن المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر اول، من ضبط مقاول وصاحب مكتب كمبيوتر وعامل، بحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض وبصحبتهم المجنى عليه، وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء جسده.

 

وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، بتحريض من المقاول الذى إعترف بقيامه بأعمال السمسرة، وسابقة توسطه بين والد المجنى عليه وأحد الأشخاص لتمكينه من الحصول على قرض مالى، من أحد البنوك مقابل تحصله على نسبة مالية إلا أنه لم يتحصل عليها فخطط لاختطاف المجنى عليه لإجبار الاب رجل الاعمال على سداد المبلغ المستحق.

 

وأضاف المقاول أنه استعان بالمتهمين الثانى والثالث، حيث استدرجوه إلى أحد الكافيهات ثم اصطحبوه كرهًا عنه داخل سيارة ملاكى، واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول، وتوجهوا به لشقة بعزبة الهجانة،ثم ساوموا والده على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 


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