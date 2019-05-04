روسيا: التهديدات الأمريكية لن تؤثر على تعاوننا النووى مع إيران

موسكو /أ ش أ/

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم السبت، أن أى تهديدات أمريكية بفرض عقوبات، لن تؤدى إلى وقف التعاون الروسى مع إيران فى مجال الطاقة النووية.

وقال ريابكوف - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "أى تهديدات بفرض عقوبات لن تؤدى إلى وقف تعاوننا المشروع وتبادل المنفعة مع إيران"، مضيفا "نحن نعيش منذ زمن طويل فى ظروف العقوبات الأمريكية المفروضة علينا، وذلك منذ العام 2012.. ومن الواضح أن تكيفا جديا مع تطبيق الولايات المتحدة هذه الممارسات غير الشرعية قد تم خلال هذه الفترة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت - فى بيان نشرته، بالأمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أى جهة تقدم مساعدة لتطوير مفاعل بوشهر الإيراني.