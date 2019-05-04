video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز حدائق أكتوبر: تسليم 56 ألف وحدة لمحدودى الدخل ديسمبر المقبل

السبت، 04 مايو 2019 08:00 ص
رئيس جهاز حدائق أكتوبر: تسليم 56 ألف وحدة لمحدودى الدخل ديسمبر المقبل مشروع الاسكان الاجتماعى - صوره أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

قال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ،  أن نسبة تنفيذ 6960 شقة بمشروع دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر بلغت 75%، ومن المقرر الانتهاء من عملية التنفيذ قبل 30 يونيو المقبل.

وأضاف محمود ، أنه جارى تنفيذ 56232 وحدة سكنية (2343 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات لمستحقيها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقى الوحدات بنهاية العام الحالى 2019 ، مؤكدا  أنه تم تشغيل محطة محولات حدائق أكتوبر بقدرة 120 ميجا وات، بعد أن كانت تعمل فى السابق بقدرة 20 ميجا وات، مما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات العمرانية المخططة بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ دراسة تنفيذ حديقة مركزية عامة بالمدينة، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة محور زويل ومحور النايل سات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان: تنفيذ 7656 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعى" بمدينة سوهاج الجديدة

وزاره الاسكان

المدن الجديده

حدائق اكتوبر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة