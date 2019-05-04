رئيس البنك الدولى يشيد بمركز خدمات المستثمرين: أمر حاسم لبناء اقتصاد قوى للمصريين

كتب هيثم سلامة

أشاد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم بمركز خدمات المستثمرين، مؤكدا أن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص عمل والنمو لبناء اقتصاد قوى لصالح المصريين.

وقال ديفيد مالباس: "زيارة ملهمه لمركز خدمة المستثمرين.. إن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الحصول على الائتمان للشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص العمل والنمو الشامل اللازم لبناء اقتصاد قوى لصالح جميع المصريين".





وأضاف: "يشرفنى أننى التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة التقدم المحرز فى إصلاحات مصر الاقتصادية، وهو أمر حيوى لمواصلة توسيع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ومستويات معيشية أعلى، والبنك الدولى يتطلع إلى دعم المرحلة الحيوية القادمة من الإصلاحات الموجهة نحو النمو".





وكانت قد اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم فى جولة بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.