video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 07:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البنك الدولى يشيد بمركز خدمات المستثمرين: أمر حاسم لبناء اقتصاد قوى للمصريين

السبت، 04 مايو 2019 07:09 م
رئيس البنك الدولى يشيد بمركز خدمات المستثمرين: أمر حاسم لبناء اقتصاد قوى للمصريين وزيرة الاستثمار ورئيس البنك الدولى
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

أشاد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم بمركز خدمات المستثمرين، مؤكدا أن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص عمل والنمو لبناء اقتصاد قوى لصالح المصريين.

وقال ديفيد مالباس: "زيارة ملهمه لمركز خدمة المستثمرين.. إن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الحصول على الائتمان للشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص العمل والنمو الشامل اللازم لبناء اقتصاد قوى لصالح جميع المصريين".

رئيس البنك الدولى (2)
 

وأضاف: "يشرفنى أننى التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة التقدم المحرز فى إصلاحات مصر الاقتصادية، وهو أمر حيوى لمواصلة توسيع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ومستويات معيشية أعلى، والبنك الدولى يتطلع إلى دعم المرحلة الحيوية القادمة من الإصلاحات الموجهة نحو النمو".

رئيس البنك الدولى (1)
 

وكانت قد اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم فى جولة بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البنك الدولى يشيد خلال لقاء السيسي بنجاح مصر فى تخطى التحديات

رئيس الوزراء لرئيس البنك الدولى: عملنا على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية

‏رئيس البنك الدولى ووزيرة الاستثمار يعلنان دعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار

‏‫رئيس البنك الدولى: السيسي قام بإصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين

‏‫رئيس البنك الدولى يصل وزارة الاستثمار فى أول زيارة للقاهرة

ديفيد مالباس

البنك الدولى

رئيس مجموعة البنك الدولى

مركز خدمه المستثمرين

خدمه المستثمرين




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة