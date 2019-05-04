رئيس البرلمان الإيرانى: إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم رغم تحرك أمريكا لمنعها

نقلت وكالتا أنباء إيرانيتين عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله اليوم السبت إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية رغم تحرك أمريكا لمنعها من ذلك.

وتحركت الولايات المتحدة أمس الجمعة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية مكثفة حملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية عن لاريجاني قوله "بموجب (الاتفاق النووي) يمكن لإيران إنتاج المياه الثقيلة وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا في التخصيب". وأوردت وكالة أنباء فارس تقريرا مماثلا.