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دول عربية تتحرى هلال رمضان خلال ساعات للتأكيد على موعد أول يوم رمضان

السبت، 04 مايو 2019 02:13 م
دول عربية تتحرى هلال رمضان خلال ساعات للتأكيد على موعد أول يوم رمضان هلال - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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رغم أن مركز الفلك الدولى، أوضح أن بداية شهر رمضان عام 2019 ستكون يوم الاثنين 6 مايو، فإن الكلمة النهائية فى تحديد غرة شهر الصيام ستكون خلال ساعات، حيث تبدأ عدة دول إسلامية تحرى الهلال.

 

ودعت المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت 29 شعبان، وتحذو حذوها العديد من الدول الإسلامية.

 

ووفقا لشبكة "سكاى نيوز" فإن المحكمة العليا قالت إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، اليوم السبت، عليه إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة.

وبناء على دعوة المحكمة العليا في السعودية، فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إما يوم غد الأحد 5 مايو إن تم رصد هلال رمضان يوم السبت أو الاثنين 6 مايو على أبعد تقدير.

 

من جانبه توقع مركز الفلك الدولى الذى يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا له، أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامى.

 

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة، من خلال بيان سابق، إن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامى يوم الأحد 7 أبريل وبالتالى ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هجرية يوم الأحد 5 مايو، وفى ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب فى حالة صفاء الغلاف الجوى.

 

وأوضح أنه بناء على ذلك فإنه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك فى كل دول العالم، مشيرا إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، فى حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهى ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتى أمريكا.

 


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