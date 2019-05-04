حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى التجمع

كتب ــ أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع الخامس، 4أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "نور.م، عصام .ع ، محمود. م"، عاطلين، واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع الخامس، مستخدمين أسلحة بيضاء، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بتعرضهم بالسرقة بالإكراه علي يد عاطلين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.