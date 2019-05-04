جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية: فرص للمستثمرين بقطاع الكهرباء فى بيروت

كتب هانى الحوتى

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المصريين، على أهمية مشاركة المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء باجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، التى عقدت فى بيروت، مضيفا أن الجانب اللبنانى أشاد بالتجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، وتمنى تطبيقها ببلاده.

وأضاف فوزى، لـ"اليوم السابع"، أن رجال الأعمال عرضوا على رئيس الوزراء المصرى خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى اللبنانى ، المشاكل التى تواجه الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين، وعلى رأسها التأشيرات، إذ طالب رجال الأعمال فى البلدين بسرعة إصدار التأشيرات لرجال الأعمال، كما طالبوا بسرعة الإفراج عن البضائع اللبنانية المصدرة بإدارة الجمرك فى مصر.

وأكد فتح الله فوزى، أن هناك فرص عديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى لبنان، كما يوجد فرص استثمارية كبيرة للشركات المصرية للاستثمار بقطاع الطاقة وخاصة الكهرباء فى لبنان، فى ظل الأزمة التى تعانيها، ولذا فإن مشاركة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ، كانت مهمة جداً لبحث تقديم الخبرات المصرية فى حل أزمة الكهرباء للجانب اللبنانى.

واختتمت مساء أمس الجمعة، فى بيروت اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، بمقر رئاسة الحكومة اللبنانية، ورأس الوفد المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، وترأس الجانب اللبناني سعد الحريري، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى بيروت.