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جعجع : وضع المنطقة يُحتم أن يكون "القرار الاستراتيجي" فى يد الدولة اللبنانية

السبت، 04 مايو 2019 10:19 م
جعجع : وضع المنطقة يُحتم أن يكون "القرار الاستراتيجي" فى يد الدولة اللبنانية سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية
بيروت أ ش أ
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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الأوضاع الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط ليست هادئة، وهو الأمر الذى ينبغى معه أن يكون كامل القرار الاستراتيجى ، القرارات العسكرية والأمنية وفى مقدمتها قرار الحرب والسلم ، فى عهدة الدولة اللبنانية متمثلة فى الحكومة والجيش اللبنانى فقط.

وأضاف جعجع ـ فى تصريحات صحفية مساء اليوم ، " ينبغى على الدولة ألا تسمح لأى فريق فى الداخل اللبنانى باستجرار أى خطر على لبنان باعتبار أننا نمر فى مرحلة لا تتحمل أى خطأ من أى نوع كان".

جدير بالذكر أن وزراء حزب القوات اللبنانية كانوا قد أبدوا اعتراضهم الشديد ، خلال صياغة البيان الوزارى للحكومة الحالية ، والتى نالت على أساسه ثقة المجلس النيابى منتصف شهر فبراير الماضى ، على وضع سلاح حزب الله وإمساكه بقرار الحرب والسلم مع إسرائيل بمعزل عن مؤسسات الدولة اللبنانية وجيشها ، مطالبين أن يكون القرار الاستراتيجى بيد الدولة وحدها.

وكان جعجع قد قال - فى حديث تلفزيونى قبل نحو أسبوع - " إنه بوجود سلاح حزب الله ، لا يمكن أن تقوم دولة لبنانية فعلية وجمهورية قوية ، وإنه لا مستقبل لحزب الله أو لأى حزب آخر فى لبنان دون الانتظام ضمن إطار الدستور اللبنانى وممارسة دوره كحزب سياسى شأنه فى ذلك شأن بقية الأحزاب" ، مؤكدا على وجوب أن يكون القرار الاستراتيجى فى إطار الحكومة الشرعية وحدها.

وتطرق رئيس حزب القوات اللبنانية إلى الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد ، فقال " إن قسما من الذين يناقشون مشروع الموازنة العامة الجديدة فى الوقت الراهن كانوا السبب فى وصول البلاد إلى الوضع الراهن".

 


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جعجع

منطقة الشرق الأوسط

الدولة اللبنانية




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