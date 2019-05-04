ترقية 18 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرساً بجامعة طنطا

الغربية – مصطفى عادل

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من على عبد السلام ابراهيم بكلية العلوم ، وعمرو محمد البدرى ونهى محمد ابراهيم ورانيا عصام الدين محمد وحسام محمد زيتون ويوسف محمد منصور وحسن حسين التطاوى بكلية الطب ، ومحمد ابراهيم طه بكلية التربية وأحمد حسين أبو شنب بكلية طب الأسنان ، وولاء أحمد نور ومصطفى فهمى عباس وأمنية فوزى خروب بكلية الهندسة ، وأمجد عبد الغفار الجمل بكلية الزراعة.

ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نسمة أحمد الزواوى وسامح سمير عطوة بكلية العلوم ، ونفين على شاهين وولاء محمد غنيم وتامر محمد مصطفى بكلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل مروة نبيل عبد النبى بكلية التربية، وهانى على الغرباوى بكلية العلوم، وهبة حسن غنيمة بكلية الآداب ، وشيماء محمد عشماوى وبدير ابراهيم دويدار بكلية الصيدلة ، وأسماء صبحى النجار بكلية الزراعة ، وسارة عبد الرحمن درويش وبسمة محمد النجار وأسامة ممدوح شعيب وأحمد عبد المهيمن الحداد بكلية الطب، وهويدا محمد عمارة بكلية الهندسة ، والشيماء على أبو دهب ونهاد محمود الكنيسى وسماح كامل أبو ستيته ورانيا سعيد عبد اللطيف بكلية التربية الرياضية ، ومنار أحمد الششتاوى بكلية التربية النوعية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 27 درجة دكتوراه و 52 درجة ماجستير، و 3 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.