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ترامب: لم أناقش التدخل فى الانتخابات خلال اتصال هاتفى مع بوتين

السبت، 04 مايو 2019 07:18 ص
ترامب: لم أناقش التدخل فى الانتخابات خلال اتصال هاتفى مع بوتين ترامب
كتب أحمد علوى
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه بحث "الخدعة الروسية" مع الرئيس فلاديمير بوتين ولكنه لم يناقش معه المخاوف المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وتحدث ترامب وبوتين هاتفيا لأول مرة منذ نشر تقرير روبرت مولر المحقق الأمريكي الخاص بشأن التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. ووجد تقرير مولر أن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات" بأسلوب شامل وممنهج".

وأشار ترامب خلال لقاء مع الصحفيين لدى استقباله رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني إلى أنه وبوتين لم يناقشا سوى ما خلص إليه مولر من أن ترامب لم يتواطأ مع روسيا في 2016 .

وقال ترامب إن بوتين كان يتحلى بروح المرح على ما يبدو . وأضاف ترامب "قال تمخض الجبل فولد فأرا. ولكنه كان يعرف ذلك لأنه كان يعرف أنه لا يوجد أي تواطؤ على الإطلاق".

وعند الإلحاح عليه بشأن ما إذا كان قد حث بوتين على عدم التدخل في حملة الانتخابات المقبلة في 2020 ،التي يسعى فيها ترامب لإعادة انتخابه، فقال ترامب إن هذه القضية لم يجر بحثها.

وقال " لم نناقش ذلك. في حقيقة الأمر لم نناقش ذلك. ناقشنا خمسة أو ستة أمور".

وقال ترامب على تويتر إنه وبوتين ناقشا "الخدعة الروسية" من بين أمور أخرى تشمل الأسلحة النووية وكوريا الشمالية وفنزويلا.

وأثار ترامب التدخل في الانتخابات مع بوتين خلال حوارات بينهما في الماضي ولكنه مال إلى التقليل من أهمية تأثير ما حدث في 2016 بسبب الخوف من أن يبدو فوزه على الديمقراطية هيلاري كلينتون غير شرعي.

 

 


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