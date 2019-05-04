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تداول 18 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 04 مايو 2019 02:19 م
تداول 18 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد -ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت  18 سفينة.
 
 واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء  سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول  سفينتين.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينتين حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 
 

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