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تجديد حبس أم بالشرقية قتلت نجلها بطعنة فى القلب لرفضه المذاكرة

السبت، 04 مايو 2019 10:02 ص
تجديد حبس أم بالشرقية قتلت نجلها بطعنة فى القلب لرفضه المذاكرة حبس -ارشيفيه
الشرقية - فتحية الديب
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مركز الزقازيق، تجديد حبس ربة منزل قتلت طفلها بطعنة فى صدره لرفضه المذاكرة، بدون قصد منها 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى أشرف عليها عبد السلام عابدين، مدير نيابة مركز الزقازيق، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمى بمدينة الزقازيق، بوصول "عبد الله.م" 14 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفى فور وصوله.
 
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل وتُدعى "ج.م.ا" ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه المذاكرة، وحاولت إخافته بسكين لكنها جاءت فى قلبه، وأصيبت الأم بصدمة عصبية بعد الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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