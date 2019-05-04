تأجيل محاكمة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة لـ3 سبتمبر المقبل

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، محاكمة على رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة، بتهمة الحصول على رشوة مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على مصانع تملكها إحدى الشركات، لجلسة 3 سبتمبر القادم لسماع الشهود.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن أن" أنيسة.ع. م " 56 سنة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة، وخلال الفترة من أغسطس وحتى سبتمبر 2018 طلبت 100 ألف جنيه من " أحمد. أ.أ " محامى شركة النصر العامة للمقاولات، من أصل 250 ألف جنيه رشوة، مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على مصانع الشركة.

وقال محامى شركة النصر العامة للمقاولات أمام النيابة العامة، أن إخطارا من مصلحة الضرائب العقارية لشركة النصر العامة للمقاولات محل عمله، طالب بسداد قيمة الضرائب العقارية المستحقة على 3 مصانع ملك الشركة، فى الفترة من 2013 وحتى 2017 قيمتها 3 ملايين و80 ألف جنيه، فتوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، وطعن على قيمة الضريبة كونها مغالى فيها، وعقب ذلك ورد اتصالا هاتفيا للإدارة المالية للشركة من المتهمة طلبت فيه تقدم الشركة بطلب للجنة فض المنازعات، وما أن تم هذا الإجراء حتى عاودت الاتصال بالشركة طالبة تقديم المستندات المؤيدة للطعن للجنة فض المنازعات، ونوهت إلى إمكانية حصولها على مبلغ مقابل تخفيض الضريبة المستحقة على مصانع الشركة، وطلبت 250 ألف جنيه، أخذت منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة.