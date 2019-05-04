بمناسبة رمضان..محمد بن راشد يصدر قرار بالإعفاء عن 587 بالمؤسسات العقابية

إيمان حنا

منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفرصة لـ587 محكوما من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات؛ لمعاودة الانخراط في المجتمع، وممارسة حياتهم كأفراد صالحين ملتزمين بالقانون وأحكامه، بعد أن أصدر قرارا بالعفو عنهم ، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ـ تعليقا على القرار ـ إن النيابة العامة بدأت خطواتها بالتنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة؛ لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.، مؤكدا حرص بن راشد، مع قرب حلول الشهر الفضيل، على منح المشمولين بالعفو فرصة للممارسة حياتهم كأفراد صالحين فى المجتمع مرة أخرى، في دلالة رمزية للأثر الإيجابي الكبير لإعلاء قيمة "التسامح" النبيلة.

يأتى هذا بعد يوم من إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قرارًا بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.