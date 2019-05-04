النيابة: حجم خسائر حريق الموسكى تتراوح بين 30 لـ 50 مليون جنيه

كتب سليم على

أمرت نيابة الجمالية، برئاسة المستشار أحمد البردينى، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق محامى عام غرب القاهره، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق الموسكى، للوقوف على أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار شادى سيف مدير النيابة، ومحمود عبد العزيز واحمد طارق وكلاء نيابة الاجماليه، أن الحريق داخل عمارة رقم 4 بمول الشهابوره والمكون من 4 طوابق، حيث نشب الحريق فى الدور الأرضى، وانتقل إلى الدور الرابع، ليسفر عن حريق 54 محلا، وإصابة ما يقرب من 45 شخص، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن أن حجم الخسائر من 30 إلى 50 مليون جنيه.

وانتقل فريق النيابة إلى المستشفيات لسؤال المصابين والأطباء المسئولين عن علاجهم، لسؤالهم حول الواقعة للوقوف على كشف ملابسات الحريق، وتبين أن المول به محالات لتجار العطور وأدوات التجميل بداء الحريق فى الدور الأرضي نتيجة ماس كهربائى وامتد إلى الدور الدور الرابع، حيث أمرت نيابة الجمالية بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق، والوقوف على بداية ونهاية الحريق.

وأكدت النيابة أنه لا وجود لحالات وفيات أو صابات خطيرة، ويوجد 10 حالات فقط محجوزة لتلقى العلاج اللازم، وخروج باقى الحالات التى تعرض لاختناق وجروح طفيفة من المستشفيات بعد تلقى العلاج.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب خريق فى منطقة الموسكى، على الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخزان مياه لإخماد الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات وسيطروا عليه.