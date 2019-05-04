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النيابة بـ"أنصار بيت المقدس" تثبت تفوه متهم بعبارة "قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار"

السبت، 04 مايو 2019 03:30 م
النيابة بـ"أنصار بيت المقدس" تثبت تفوه متهم بعبارة "قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
 
وطالب ممثل النيابة إثبات ما تفوه به المتهم بلال فرحات من عبارة قال فيها "قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار"، كما أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
 
بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.
 

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