video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطينى يدين العدوان على غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية

السبت، 04 مايو 2019 11:00 م
الرئيس الفلسطينى يدين العدوان على غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
رام الله /أ ش أ/
إضافة تعليق

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، العدوان الاسرائيلى المتصاعد على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية للشعب.

وأكد الرئيس عباس أن هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار فى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت إسرائيل قد صعدت من عدوانها على قطاع غزة، وقصفت طائراتها بناية سكنية غرب مدينة غزة، وقال شهود عيان ان طائرات الاستطلاع اطلقت ثلاثة صواريخ تحذيرية صوب بناية سكنية، قبل ان تقوم الطائرات الحربية بتدميرها بشكل كامل وإلحاق أضرار مادية بعدد من البنايات السكنية.

وفى سياق متصل اعلنت وزارة الصحة فى غزة، استشهاد رضيعة ووالدتها فى القصف الذى استهدف حى الزيتون جنوب غزة.

كما قصفت الطائرات الحربية عمارة الخزندار فى حى الرمال وسط مدينة غزة، وتضم البناية عدة مكاتب اعلامية اضافة الى مركز عبد الله الحورانى للتوثيق والدراسات وهو تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وشهدت مدينة غزة، أعنف الغارات حيث قصفت الطائرات الحربية هدفا قرب مسجد عمرو بن العاص بحى الزيتون جنوب مدينة غزة، ما ادى الى اصابة اربعة مواطنين بجروح مختلفة نقلوا على اثرها لمستشفى الشفاء لتلقى العلاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الفلسطينى: كل ما تقدمه أمريكا مرفوض والقدس خط أحمر

الرئيس الفلسطينى يستقبل السفير الروسي ويطلعه على آخر المستجدات

الرئيس الفلسطينى

فلسطين

أخبار فلسطين

العدوان على غزة

الحماية الدولية




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة