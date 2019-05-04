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الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة

السبت، 04 مايو 2019 08:18 م
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينى
رام الله أ ش أ
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولى بالتحرك العاجل لوقف العدوان الاسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى سواء فى قطاع غزة أو فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت الوزارة فى بيان لها، مساء اليوم السبت، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلى المتصاعد ضد أهلنا فى قطاع غزة، وما خلفه من دمار واستهداف للمدنيين العزل، وما أدى اليه حتى الآن من استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وعشرات من الاصابات المختلفة.

وأكدت مجددا زيف التباكى الأمريكى الإسرائيلى الخبيث على أوضاع الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، ورأت أن هذا العدوان البشع يكشف حقيقة التوجه العدوانى العنصرى ضد الشعب فى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة "إن شعبنا الفلسطينى ليس بحاجة لبرامج اغاثية تخفى اهدافا سياسية ابتزازية تصفوية لقضيتنا، وانما هو بحاجة لموقف دولى حازم وحماية دولية تمكنه من ممارسة حقه فى تقرير مصيره بعيدا عن الاحتلال والاستيطان".

 


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