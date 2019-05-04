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الجيش الليبى يتصدى لهجوم مسلح على منطقة العسكرية فى سبها

السبت، 04 مايو 2019 07:22 ص
الجيش الليبى يتصدى لهجوم مسلح على منطقة العسكرية فى سبها الجيش الليبى
كتب: أحمد علوى
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أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، تصديه للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها فجر اليوم السبت.

وقال المركز الإعلامي للواء 73 مشاة في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على الـ"فيس بوك "إن "وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها قد تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها"، مضيفا، " ما أن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار ، تم صد الهجوم".

من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك عن وصول دعم وتعزيزات للمنطقة العسكرية بمدينة سبها.

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك إن "وصلت تعزيزات ودعم عسكري وتم فك الحصار على المنطقة العسكرية سبها والكتيبة 160 ، بعد هجوم مسلح تعرضنا له من قبل مسلحين"، مضيفاً إلى أن "قوات الجيش الوطني الليبي تقوم بمطاردة الهاجمين".

وأضاف أن "الدعم العسكري جاء من قبل قوة التمركزات الأمنية والغرفة المشتركة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

 
 

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