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الجيش الليبى: العملية ضد جنودنا بسبها تثبت ارتباط حكومة الوفاق بداعش

السبت، 04 مايو 2019 03:28 م
الجيش الليبى: العملية ضد جنودنا بسبها تثبت ارتباط حكومة الوفاق بداعش الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة
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أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى متابعتها لما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وتبنى حكومة الوفاق الوطنى للعمل الإجرامي الذي قامت به مجموعة من بقايا فلول داعش الإرهابي فجر السبت على مقر الكتيبة 160 التابعة للجيش الليبى فى سبها، ما أسفر عن استشهاد 9 جنود ليبيين.

وأوضحت الغرفة – في بيان لها اليوم السبت – أن هذا الاعتراف يؤكد الارتباط الوثيق بين تنظيم داعش الإرهابى وحكومة الوفاق التي اجتمعت على منع استقرار البلاد، ونهب الثروات وإذلال المواطن، والعمل على بناء دولة مقسمة وفاشلة وممارسة الجريمة وانتهاج العمالة ودعم الإرهاب ومن بينهم  داعش الإرهابي.

وبينت الغرفة أن هذه التصريحات تؤكد الوجه الحقيقي لكل من يقف أمام قوات المسلحة الليبية.

وأكدت الغرفة أن القوات المسلحة الليبية لن تخذل الشعب الليبي، وأنها ستقضى على الإرهاب أينما وجد في أنحاء البلاد.


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