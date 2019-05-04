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التضامن الاجتماعى توزع 1.5 مليون جنيه مساعدات تصحر بالواحات البحرية

السبت، 04 مايو 2019 10:35 م
التضامن الاجتماعى توزع 1.5 مليون جنيه مساعدات تصحر بالواحات البحرية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب سيد الخلفاوى
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نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، بقيادة صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة، برنامج الحماية الاجتماعية التى تطلقها وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية محدودى الدخل والفقراء فى المناطق الحدودية والصحراوية .

تم تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة للسفر وصرف مساعدات التصحر بمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وبلغ إجمالى المساعدات المصروفة 131418 جنيها لـ1383 أسرة بإجمالى 4470 فردا، حيث تم صرف 294 جنيها لكل فرد، وذلك بعد زيادة الدعم المخصص للتصحر.


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