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التحقيق مع مصرى فى الكويت بتهمة إهانة شرطى

السبت، 04 مايو 2019 04:56 م
التحقيق مع مصرى فى الكويت بتهمة إهانة شرطى عناصر من شرطه الكويت
كتب وكالات
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أحالت الأجهزة الأمنية فى الكويت، وافدًا مصريًا إلى التحقيق، عقب تسجيل قضية بحقه من قبل رجل أمن اتهمه بإهانته خلال تأدية عمله وفقًا لصحيفة "الرآي" الكويتية.

 

وقال مصدر أمنى لصحيفة "الراي" الكويتية، المقربة من وزارة الداخلية، إن شرطيًا سجل قضية إهانة موظف بحق وافد مصرى إثر مشادة كلامية حصلت بينهما، عندما كان الشرطى يؤدى واجبه فى نقطة أمنية فى أحد الفنادق.

 

وأضاف المصدر أن الوافد المصرى رد على الشرطى بالقول "راح اعلمك، واشيلك مثل ما شلت اللى قبلك"، مما دفع الشرطى لتسجيل قضية بحقه، موضحًا أنه تم استدعاء الوافد المصرى وجار التحقيق معه فى القضية.

 


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