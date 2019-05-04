البحوث الفلكية: الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية فلكيا

أول أيام رمضان 1440



كشف الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رمضان المعظم لعام 1440 هجرية فلكيا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، وهو يوم الرؤية.

أول يوم رمضان



وأوضح غريب، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد الفلك، فيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" .

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد يبقى فى سماء محافظات مصر العربية لمدد تتراوح بين 33 و 34 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 27 و 42 دقيقة.

وكشفت غريب أنه بذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1440 هجرية فلكيا يوم الاثنين 6 مايو المقبل.