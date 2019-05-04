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البابا تواضروس يفتتح النسخة الجديدة ل"عالم الكتاب المقدس" بحضور وزيرة الهجرة

السبت، 04 مايو 2019 09:02 م
البابا تواضروس يفتتح النسخة الجديدة ل"عالم الكتاب المقدس" بحضور وزيرة الهجرة البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، السبت، النسخة الجديدة لـ"عالم الكتاب المقدس"ـ بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارجـ والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليةـ والدكتور رامز عطالله، مدير عام دار الكتاب المقدس وذلك بمقر الدار الكتاب المقدس بالقاهرة.
 
 
وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، خلال كلمته، الشكر للقائمين على الاحتفالية، وللسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحضورها الاحتفالية، لافتا إلى أن النسخة الجديدة من عالم الكتاب المقدس، يشمل الكتاب المقدس بكل ما فيه من تاريخ ومعارف واختبارات وأمثال ومعجزات وشخصيات وتعاليم، وأنه أمر جيد أن يتواجد الإنسان فى عالم الكتاب المقدس.
 
 
وقال قداسة البابا تواضروس الثانى، إن الكتاب المقدس ليس كتاب بل مكتبة وعالم كامل، وإن من يعيش فى الكتاب المقدس يحمى نفسه من شرور العالم.
 
 
 
وأضاف أن عالم الكتاب المقدس، سيتم تقديمه من خلال 600 إصدار،  بأشكال مناسبة للجميع "الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم"، موضحا أنه منذ الصغر ولديه عشق خاص لدار الكتاب المقدس، وأنه كان دائم التردد على دار الكتاب المقدس منذ أن كان طالبا يدرس في جامعة الإسكندرية.
 
 
 
واقترح البابا تواضروس، أن يكون هناك حملة تقوم بها الكنائس والأسر، بأن يقدموا الهدايا من إصدارت دار الكتاب المقدس حتى تكون لدى الجميع هدايا ثمينة يتم اقتنائها فى المنازل، مكررا الشكر للعاملين بدار الكتاب المقدس على جهودهم الملموسة وأفكاره.

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