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الاتحاد الأوروبى يدين تنقيب تركيا عن الغاز بالمنطقة الاقتصادية لقبرص

السبت، 04 مايو 2019 05:57 م
الاتحاد الأوروبى يدين تنقيب تركيا عن الغاز بالمنطقة الاقتصادية لقبرص فيديريكا موجيريني
كتبت رباب فتحى
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أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
 
وأضافت فى بيان صحفى، أنه فى مارس 2018، ندد المجلس الأوروبى بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية فى شرق البحر المتوسط.
 
وتابعت "موجيريني": "فى هذا السياق ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص فى منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أى عمل غير قانوني"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيرد عليه فى شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص.
 
 

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