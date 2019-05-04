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الأقصر تحصد 4 شهادات متميزة بورشة عمل مركز تدريب التنمية المحلية فى سقارة

السبت، 04 مايو 2019 12:09 ص
الأقصر تحصد 4 شهادات متميزة بورشة عمل مركز تدريب التنمية المحلية فى سقارة المشاركون فى الورشة
الأقصر – أحمد مرعى
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شاركت محافظة الأقصر فى ورشة العمل التى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتى أقيمت تحت عنوان "نحو بيئة معرفية ومستقبل أفضل فى المحليات"، حيث حصد ممثلو محافظة الأقصر 4 شهادات متميزة ومنها أفضل ممثل محافظة، وأفضل مدير جلسة ، وأفضل فريق عمل جماعى، وأفضل محافظة، وذلك على مستوى 14 محافظة شاركت فى ورشة العمل التى عقدت خلال الفترة من 29 أبريل حتى 2 مايو الجارى تحت إشراف المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، والدكتورة رجاء عثمان رئيس الادارة المركزية للتدريب بمركز سقارة.

ومثل محافظة الأقصر خريجو دورة قادة المستقبل لعام 2019 والأعوام الماضية، ومنهم حجازى محمد النحاس نائب رئيس مركز القرنة، والمهندسة هناء عربى عبد الرحمن مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام الأقصر، وشيرين طلعت  سعد رئيس قسم التحرير بإدارة الاعلام بديوان عام المحافظة، وحمدى رجب مدير شئون قانونية بمركز الزينية، كما شارك فى ورشة العمل طالب امبابى هجرس مدير الموارد البشرية بديوان عام محافظة الأقصر، وسيد اسماعيل مدير مركز المعلومات.

ومن جانبه، أوضح حجازى النحاس، أن محافظة الأقصر كان لها النصيب الأكبر من شهادات التقدير نظراً للعمل فى فريق متكامل يمتلك مهارة التخطيط الجيد والأهداف الواضحة، وأضاف أن ورشة العمل تضمنت عدة محاضرات تحفيزية فى القيادة الفعالة، ومناقشة كيفية تطوير منظومة التدريب بالمحافظات وتأهيل الكوادر الشبابية للقيادة وتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية متخصصة، وذلك فى اطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الشباب.

 

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