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اعتقال إرهابيين بكركوك شمالى العراق

السبت، 04 مايو 2019 09:40 م
اعتقال إرهابيين بكركوك شمالى العراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، اليوم السبت، اعتقال إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ عملية تستهدف محافظة كركوك شمالى العراق.

وقال الجهاز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قيادة عمليات كركوك نفذت عملية نوعية جديدة؛ أسفرت عن اعتقال عنصرين إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف محيط مدينة كركوك"، مشيرا إلى أن "العملية جاءت استكمالا لتنفيذ أهداف جهاز مكافحة الإرهاب بتفكيك الشبكات الإرهابية لبقايا عناصر (داعش) الإرهابي".

وتواصل القوات العراقية مطاردة العناصر الإرهابية والخلايا النائمة لتنظيم (داعش) الإرهابي؛ للقضاء عليهم بكافة الأراضى العراقية.

 


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